Evinden 309 hayvan çıkan kadın tutuklandı

Frostproof kentinde gerçekleşen olayda, 48 yaşındaki Lisa Lacharite'nin evinde 164 kanatlı, 142 kedi ve üç köpek olduğu belirtildi.

Polis evdeki amonyak seviyesinin ölümcül düzeyde olduğunu açıkladı.

Eve giren ilk polis memurunun, kafeslere kapatılmış yaklaşık 75 tavuk, tavuskuşu ve ördekle karşılaştığı aktarıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yetkililer bu hayvanlardan bazılarının zayıf ve hasta göründüğünü söyledi.

Evi kontrol eden polis memurunun, amonyak kokusunu "dayanılmaz" olarak tanımladığı ve kafeslerin yanı sıra yaklaşık 50 kedinin evin içinde koşturduğunu raporladığı belirtildi.

Lacharite, polise kedileri kurtardığını, tavukları ve kuşlarıysa sevdiğini söyledi.

Eve gelen itfaiye ekiplerinin havadaki amonyak seviyesini ölçmek için örnek topladığı belirtildi.

Yapılan ölçüm sonucu evin içinde 70-100 ppm. amonyak bulunduğu tespit edildi. 50 ppm'in üzerindeki her rakam hayvanlar ve insanlar için ölümcül kabul ediliyor.

Lacharite'nin 75 yaşındaki annesi de evden çıkarılarak başka bir yere yerleştirildi.

5 kez hayvana eziyet, 304 kez hayvan bakımı ihmali ve yaşlı bakımı ihmaliyle suçlanan Lacharite, tutuklanarak Polk County Cezaevi'ne gönderildi.