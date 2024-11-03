Evinden çok sayıda uyuşturucu çıktı!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Ve Tasarrufu, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Harekette Bulunmak” suçlarından tutuklanan zanlı Ahmed Abdulaal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Uğuroğlu, huzurda bulunan zanlı Ahmed Abdulaal’ın 2 Kasım 2024 tarihinde, saat 18:45-19:07 saatleri arasında, Küçük Kaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından, kalmakta olduğu Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi, adresindeki ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada, zanlının giymekte olduğu şortun sol ön cebinde, folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında renk ve görüntü itibariyle hintkeneviri türü kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine zanlının yatak odası içerisinde çalışma masasının üzerinde, beyaz renkli tabağın üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında renk ve görüntü itibariyle hintkeneviri türü kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aynı masa üzerinde beyaz renkli naylon poşet içerisine sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında renk ve görüntü itibariyle kokain türü kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde, folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında renk ve görüntü itibariyle kokain türü kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet ucu yanık içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü kanunsuz uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara, yine üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Casino kartı, Karo 5 iskambil kâğıdı ve 10 Euro ile yeşil reçeteye tabi olan 1 adet LYRICA marka 100 mg hap bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Ahmed Abdulaal’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını yapılan soruşturmada, suç unsuru uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri, 1 ay önce ismi bilmediği siyahi bir şahıstan 14 gram ağırlığında toplam 300 Euro’ya satın aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu emare alınan uyuşturucu maddelerin tahlile gönderileceğini ayrıca zanlının uyuşturucu maddeyi kimden aldığının araştırılacağını belirtti. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının teyit ve tekzip edilmesi gereken ifadesi olduğunu da belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.