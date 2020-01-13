Evine balkondan girmeye çalışırken 7 metre yükseklikten düştü

Lefkoşa’da bu sabah anahtarını kaybettiği için kalmakta olduğu eve balkondan girmeye çalışan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz, 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Açıkgöl Sokak 25 İrfan Apartmanı No:10 adresinde saat 2.00 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan Kaçmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından Yakındoğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.

Soruşturma devam ediyor

13/01/2020 18:02