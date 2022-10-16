Evine polis baskını! Tutuklandı...

Manchester United'ta Greenwood krizi bir kez daha patlak verdi...

Ocak ayında tecavüz ve saldırı girişimi nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilen Mason Greenwood'un evine polis baskını düzenlendi.

Daha önce de tutuklanan Greenwood, çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ada basınında yer alan habere göre genç futbolcunun evi basıldı ve yeniden gözaltına alındı. Haberlerde, baskına sebep olarak Greenwood'un kefalet şartlarını yerine getirmemesi gösterildi.

The Sun'a göre göre eski kız arkadaşı Harriet Robson'la iletişim kuran Greenwood, Robson'ı öldürmekle tehdit etti.

Greenwood'un o dönemki kız arkadaşı Harriet Robson sosyal medya hesabından Mason Greenwood'u kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.

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16/10/2022 10:39