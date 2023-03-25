Evini ateşe verip sosyal medyada paylaştı

İstanbul Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu ve kiracılarıyla sorun yaşadığı öne sürülen bir kişi evini ateşe verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ev sahibi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve evini ateşe verdiği anları sosyal medyadan paylaşan ev sahibi gözaltına alındı.



Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında oturan Uğur Berat D, henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi ve çatıyı sararken, bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Uğur Berat D'ye tepki gösteren bina sakinleri ile durumu yatıştırmaya çalışan polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, Uğur Berat D. ile bir bina sakinini gözaltına aldı.



Binanın ikinci katında oturan Yılmaz Acar'ın ağabeyi Veysel Acar, gazetecilere, Uğur Berat D'nin daha önce evi yakacağını söylediğini ve kendi annesini evden gönderdiğini öne sürdü.

Uğur Berat D'nin, oturanlardan binayı boşaltmalarını istediğini anlatan Acar, kardeşinin ev baktığını ancak bulamadığını kaydetti.



Şüpheli hakkında savcılığa şikayette bulunulduğunu ifade eden Acar, Uğur Berat D'nin alkolik ve madde bağımlısı olduğunu, geceleri bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini ileri sürdü.



Bu arada, şüphelinin, evini ateşe verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

(NTV)

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25/03/2023 18:00