Evini görünmez duvarla korumaya aldılar!

Apple'ın CEO'su Tim Cook bir süredir peşine düşen ısrarlı takipçisi yani 'stalker'ı ile boğuşuyor. Ünlü CEO'yu sürekli olarak takip ve taciz eden kadın için kısıtlama emri çıkarıldığı şirket tarafından açıklanmıştı. Bununla yetinmeyen Apple bu kez çok daha sağlam bir yöntemle CEO'sunu koruma altına aldı.

Apple, CEO'su Tim Cook'un peşine düşen ve silahlı olduğu halde Virginia'dan California'ya gelen 45 yaşındaki ısrarlı takipçi hem şirkete hem de Cook'a zor günler yaşatmaya devam ediyor.

Adının Julia Lee Choi olduğu açıklanan 45 yaşındaki kadın 2020 yılının kasım ayında Julia Lee Cook takma adıyla Tim Cook hakkında twitler atmaya başladı.

61 yaşındaki CEO'dan 'Yatak adamım. Banyo adamım. Kocam' diyerek bahseden stalker aynı zamanda Cook'un ikiz çocuklarının babası olduğunu da iddia etti. İki yıldır devam eden ve son olarak Cook'un evine kadar gitmesiyle daha da korkutucu hale gelen olaydan sonra Apple harekete geçti ve kadın için uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

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03/02/2022 18:16