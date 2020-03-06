Evini kurşunlarız diye tehdit ettiler

Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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06/03/2020
HK

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Evini kurşunlarız diye tehdit ettiler
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Lefkoşa’da magandalık yapan Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan tutuklandı. Tutuklanan zanlılar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

"HESABINI KESERİZ"

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, olguları aktardı. Polis, zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan’ın Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında alacak- verecek meselesi yüzünden S. E.'nin işletmesine defalarca giderek, “Ödemezsen senin için çok kötü olacak. Üstlerimizden emir geldi. Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek, tehdit ettiklerini mahkemeye aktardı.

SORUŞTURMA SÜRECEK

Polis, zanlıların 5 Mart 2020 tarihinde  tutuklandığını belirterek,  olayın iki yönlü araştırıldığını söyledi.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

(Kamalı Haber)

06/03/2020 16:39
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TAGS: Altu Güvenateş, Yunus Emre Açan, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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