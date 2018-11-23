Evini temizledi! Milyoner oldu

ABD'de 5 ay önce alıp bir kenara attıkları piyango biletini bulan Harold and Tina Ehrenberg çifti, çekiliş sonuçlarını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı.

Tam 1,8 milyon dolarlık ikramiye, unuttukları o bilete isabet etmişti.

Tina Ehrenberg, "Evi temizliyordum, o sırada biletleri buldum. Ancak gece vakti olduğundan bunları kontrol etmedim. Sabah biletleri kontrol edince büyük ikramiyenin biletlerden birine vurduğunu gördüm" dedi.

Loto idaresi, çifte ikramiye ödemesini gerçekleştirdi.

Amerikalı çift şimdi, piyango biletinden çıkan ikramiyeyle ne yapacağına karar vermeye çalışıyor.