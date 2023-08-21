Evinin altında aylardır birisinin yaşadığını fark etti

Bir kadın TikTok'ta paylaştığı videoda evinin altında aylardır bir adamın yaşadığını keşfettiği anı anlattı.

Kaliforniya'da yaşayan Ashly Guardino, bu ürkütücü anı ve ardından adamın polis tarafından gözaltına alınmasını sosyal medya platformunda paylaştı.

Guardino videoda evinin etrafından gelen tuhaf seslere uyandığını, bakmak için dışarı çıktığında evinin altındaki bir boşluktan "kirli bir kol" uzandığını gördüğünü söylüyor.

Guardino, izleyicilerine "Bu [delikten] evin duvarlarını yoklayan lanet olası bir kolun çıktığını görmenin ne kadar ürkütücü olduğunu biliyor musunuz?" diye anlattı.

Aylardır burada, bu evin altında yaşayan koca bir herif var.

Daha sonra iki memurun adamı kelepçelediği ve mülkten çıkardığı görüldü.

Olay geçen cumartesi, Guardino'nun Los Angeles'ın güneydoğusundaki Lake Elsioner kentindeki evinde yaşandı.

Guardino o tuhaf sesleri duyduğunda, sesin nişanlısı ve iki çocuğuyla paylaştığı evin çatısını tamir eden ev sahibinden kaynaklandığını düşünmüş.