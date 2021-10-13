Evinin döşemesinin altından onlarca çıngıraklı yılan çıktı

ABD'nin California Eyaleti'nde yaşayan bir kadının evindeki döşemelerin altından 59 yavru 22 yetişkin çıngıraklı yılan çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sonoma County'de yaşayan kadın, döşeme tahtalarının altında yılan olduğundan şüphelenmeye başladı.

Sonoma County Sürüngen Kurtarma grubuna ulaşan kadının yardım isteğine cevap veren ekip, zemin döşemesinin altından onlarca çıngıraklı yılan çıkardı.

Kurtarma ekibinden Alan Wolf, Facebook'ta yaptığı paylaşımda "Geçen hafta bir kadından evinin altında yılanlar olduğunu söyleyen bir telefon aldım. Üç saat 45 dakika sonra 59'u yavru ve 22 yetişkin yılan çıkardım” dedi.

Ekibin yöneticisi Alan Wolfe, eve sonraki ziyaretinde 7 yılan daha çıkardı.

Böylelikle evden çıkarılan yılanların sayısı 88'e ulaştı.

Ekibin, geride kalan yılanların olup olmadığından emin olmak için eve birkaç ziyaret daha düzenlemeyi planladığı ifade edildi.

Evde daha fazla yılan olabileceğinden şüpheleniliyor.

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13/10/2021 11:31