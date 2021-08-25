Evinin fiyatını 150 milyon liraya indirdi

Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi

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25/08/2021

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Evinin fiyatını 150 milyon liraya indirdi

Ünlü aktör Matt Damon, 21 milyon dolardan satışa çıkardığı yedi yatak odalı, 10 banyolu lüks evini satamayınca 3,1 milyon dolardan vageçti.

Oscar ödüllü oyuncu Matt Damon, lüks evinin satışıyla gündemde. 50 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Los Angeles’taki evini ocak ayından bu yana satmaya çalışıyor. Damon, evine bir türlü alıcı bulamayınca, çareyi fiyatını düşürmekte buldu.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki evin ilk satış fiyatı 21 milyon dolardı (176 milyon lira). Damon, 3,1 milyon dolardan (26 milyon lira) vazgeçti ve evin fiyatını 17,9 milyon dolara (150 milyon lira) indirdi.

Damon, ailesiyle birlikte New York’a taşınınca bu evde arkadaları John Krasinski ve Emily Blunt oturmaya başladı.

İki bin metrekarelik bir alanda yer alan mülkün 1200 metrekaresinde yedi yatak odalı, 10 banyolu bina yer alıyor.

Evde oyun odası, bar, ofis, spor salonu, sinema salonu, şarap mahzeni ve personel odaları yer alıyor.

Lüks evin ayrıca havuzu, spa’sı, yapay şelalesi ve göleti de bulunuyor.

25/08/2021 11:17
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TAGS: Matt Damon
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