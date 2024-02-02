Evinin önünde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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02/02/2024

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Evinin önünde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Kanlıköy’de sakin Sarwar Jamil (E-33), ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı ve ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da Şaban Er’in ölüm sebebi kalp krizi

Gazimağusa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şaban Er’in (E-65) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi”  olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

02/02/2024 14:48
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TAGS: yaşam, vefat,
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