Evinizdeki küfü silip süpüren bitkiler!

Kış aylarıyla birlikte ev içi ısınma yöntemleri ve dışarıdaki nemli havalar bir araya geldiğinde yoğunlaşma sonucunda küf oluşumu da tetikleniyor. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar mevcut. Küf oluşumunu engellemek için denenen yöntemlerinden biri de “küf giderici ev bitkileri” seçimi yapmak oluyor.

Evinizdeki küfü silip süpürüyor! İşte ortamın havasını temizleyecek o bitki…

Ev bitkileri, yalnızca dekorasyon amacıyla değil aynı zamanda bazı sağlıklı alternatifler sunuyor. Önemli olan bakımı kolay ve etkili bir bitki seçmektir. Öncelikle ışık gereksinimlerini, toprak tercihlerini ve su ihtiyaçlarını anlamak gerekir. İşte evinizdeki küfü yutacak olan o bitkiler…

DUVAR SARMAŞIĞI

Nemli ortamlardaki küfü giderebilecek olan bu bitki, aynı zamanda küçük banyolar için de ideal bir seçim. Yarı gölge alanlarda büyüyebilen bu bitkilerin, aynı zamanda düzenli olarak sulanması gerekiyor. Sarmaşıklar orta derecede nemi tercih ederken, normal düşük ev seviyelerini tolere edeceklerdir. Nemi artırmak istiyorsanız, bitkiyi ıslak çakıl veya perlit tepsisine yerleştirin. Sarmaşıkların suda kalmasına izin vermeyin.

Bir sarmaşığın gelişmesi için iyi hava sirkülasyonundan yararlanır ve kalabalık olmamalıdır. Yapraklar zehirli olduğundan bitkiyi evcil hayvanlardan uzak tutmayı unutmayın. Bu nedenle, sarmaşığı asılı bir saksıda veya bir dolabın üstüne yerleştirebilirsiniz.

YELKEN ÇİÇEĞİ

Bazı kültürlerde "barışı" simgeleyen bu çiçek, aynı zamanda yüksek nemli ortamları sever. Özellikle banyo gibi küflenmeye müsait nemli alanlar için oldukça ideal seçeneklerden biridir. Doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymayan bu bitki, havadaki nemi yaprakları aracılığıyla emerken, yapay ışık altında da büyümeye devam edebilirler.

Ayrıca alerjisi veya astımı olanlar için harikadır ve bitki güzel çiçekler üretir. Ancak evcil hayvanlar için zehirlidir, bu yüzden onu ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Diğer bakım ipuçları arasında, solmuş çiçekler ve iyi fotosentez yapmalarını sağlamak için yaprakların düzenli olarak tozlanması veya silinmesi yer alır.

PAŞA KILICI

Bu bitki, dayanıklı ve bulunduğu ortama uyum sağlayan bir bitki türü olarak uzun yıllardır evlerde yetiştiriliyor. Aynı zamanda yoğunlaşma, nem birikimi ve küfe karşı en iyi bitkiler arasında yer alıyor. Direkt güneş ışığı altında ve ılık ortamlarda büyüyebilen bu bitkinin, bakımı da oldukça kolaydır. Aynı zamanda iki haftada bir sulama ihtiyacı olan bu bitki, bitki yetiştirmeye yeni başlayanlar için de ideal bir seçimdir.

Bitki, birçoğu yılan derisini anımsatan çeşitli yaprak şekilleri ve renkleriyle gelir ve yapraklar yalnızca aşırı nemi emmekle kalmaz, aynı zamanda NASA araştırmasına göre yaygın ev toksinlerini de filtreler.

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09/12/2022 20:28