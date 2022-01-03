Evkaf, 2021 Yılında da Engellilere 2 Milyon Destek Verdi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2021 yılında eğitim, sağlık ve sosyal destek projeleri gibi hayır işleri için toplamda 21 milyon harcadı.

1- EĞİTİM

11 MİLYON LİRALIK TUTARLA EN BÜYÜK DESTEK EĞİTİME VERİLDİ.

Okulların bakım onarımı yapıldı. Okullara teçhizat ve ekipman alımı yapıldı. Öğrencilerin kıyafet, kitap kırtasiye ve tablet gibi ihtiyaçları karşılandı. Yüzlerce üniversite öğrencisine burslar verildi.

İskele’de 8 milyon harcanarak Türk Maarif Koleji binası yapıldı.

2- SAĞLIK

SAĞLIK ALANINA 1 MİLYON 375 BİN BİN TÜRK LİRALIK DESTEK VERİLDİ.

Devlet hastanelerine tıbbi cihazlar alındı. Hastanelerin bina donatımları ve tadilatlarının yapılması sağlandı. Sağlık sorunu olan ihtiyaçlı kişilerin tedavi masrafları karşılandı, ilaç ve cihaz alımı konusunda yardımlar yapıldı.

3- ENGELLİ BİREYLER

EVKAF, 2021 YILINDA DA ENGELLİLERE 2 MİLYON DESTEK VERDİ.

Engelli bireylerin özel eğitim kurumlarında eğitim ücretleri karşılandı. Engelli bireylerin sandalye, rampa, yatak, gıda, bez, ameliyat, fizik tedavi ve ilaç gibi ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca engelli bireylerin spor, kültür ve sanat faaliyetleri için destek verildi.

4- SOSYAL YARDIMLAR

İhtiyaç sahiplerinin ev kiralarının ve elektrik-su faturalarının ödemeleri karşılandı. İhtiyaçlı kişilerin ev tamirat ve tadilatları yapıldı. Gıda, temizlik malzemesi, soba, şilte battaniye, yatak gibi ihtiyaçlar karşılandı. Lefkoşa Türk Belediyesi Paylaşım Mutfağına ve Kadın Sığınma Evi’ne aylık gıda desteği yapılmıştır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2021 yılı içerinde dernek, kurum ve kuruluşların sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki projelerine destek verip katkılar sağladı.

Hayır kaleminden 21 milyon TL harcanmasına ilaveten Evkaf pandemiden dolayı gelişen mağduriyetleri azaltmak için tüm kiralarda yüzde yirmi beş indirim yaptı ve gecikme zammı affı uyguladı.

İlaveten Vakıflar çok sayıda devlet kurumuna ve kâr amaçlı olmayan vakıf ve derneklere sembolik rakamlara bina kiralıyor.

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03/01/2022 15:40