Evkaf, 2022 Yılında da Kuruluş Amaçları Doğrultusunda Çalışmaya Devam Etti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, vakıf anlayışı için var olan, nene dedelerimizin iyilik anlayışına sahip çıkma duygularıyla çalışmalarını sürdüren ve vakıfların hem öze dönüşünü, hem de kuruluş amaçları doğrultusunda hareket etmesini sağlamakla görevli olan bir kurumdur. Bu bilinçle, atalarımızdan bize miras kalan iyilik medeniyetini 2022 yılında da en iyi şekilde temsil ederek eğitim, sağlık, sosyal ihtiyaçlar gibi hayır faaliyetlerine ve okullara, hastanelere, engelli bireylerin hizmet alanlarına da toplam 19 Milyon 519 Bin 548 TL katkı sağlanmıştır.

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31/12/2022 13:19