Evkaf, 5 öğrenciye ''Şampiyon Melekler Bursu'' veriyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde bu yıl 5 öğrenciye eğitim katkı bursu veriyor.

Evkaf’tan yapılan yazılı açıklamada, “Şampiyon Melekler Burs” başvurularının başladığı, başvuru yapacak öğrencilerin 20 Eylül Cuma gününe kadar Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardım bölümüne başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ortaklaşa yaptığı toplantı sonucunda burs kriterleri belirlendi.

Şampiyon Melekler Bursu, eğitim süresi boyunca (öğrencinin ortalamasının 2.00’ın altına düşmemesi halinde) 9 ay süreyle maddi destek olarak verilecek.

Başvuru yapacak öğrencilerin, KKTC vatandaşı olması, KKTC Ortaöğretim kurumlarından mezun ve Yüksek Öğretime kabul almış olması, diploma derecesi en az 8.00 olması, varsa akademik veya spor/kültürel faaliyet başarı/katılım belgelerinin sunulması, her bir aile üyesinin aile gelir düzeyini gösteren maaş bordrosunun sunulması, aile içerisinde boşanma, ölüm veya işsizlik durumları olması halinde bu belgelerin sunulması, müracaatı yapacak öğrencinin kimlik ve lise diploma fotokopisi, Yüksek Öğrenim kabul belgesinin sunulması ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden temin edilecek eğitim başvuru formunu doldurup başvurması gerektiği vurgulandı.

Eğitim Başvuru Formu şu adresten temin edilebilir: https://evkaf.org/dokuman/egitimyardimbasvuruformu.pdf