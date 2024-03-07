Evkaf Aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıtıldı

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07/03/2024

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Evkaf Aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıtıldı

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ülkemize gönderilen gıda kolileri Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

Adana Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Çolak eşliğinde dağıtımı gerçekleştirilen yardımlar ile ihtiyaç sahibi aileler mutlu edilirken, gıda kolileri Ramazan ayı boyunca daha fazla ihtiyaçlı aileye ulaşacak. Bu kıymetli organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar İdaresinin her zaman desteklerini esirgemediğini, yanımızda olduklarını ve yapılan yardımlar ile vakıf ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

07/03/2024 20:00
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TAGS: Evkaf, haber, kktc
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