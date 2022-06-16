Evkaf Biliyorum yarışmasından çocuklara bisiklet hediyesi

Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen, gençlerin büyük bir ilgiyle katılım gösterip hediye kazandıkları Evkaf Biliyorum yarışması 21. Haftasında da gençleri ödüllendirdi. 2022 yılını “İlim Yılı” olarak belirleyen Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmalar ile gençlerimize destek sağlarken devamının gelebilmesi için de çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yoğun bir okul temposunu geride bırakarak bu haftaki soruyu doğru cevaplayan tam 10 gencimize bisiklet ödülü verildi. Evkaf Bahçesinde gerçekleştirilen ödül töreniyle gençlerimize her hafta olduğu gibi hediyeleri takdim edildi.

Ödül kazanan başarılı öğrencilere bisikletlerini ve katılım belgelerini takdim eden Evkaf yetkililerinden Mehmet Güneş ise Evkaf’ın 2022 yılını “İlim Yılı” olarak sürdürdükleri için gururlu olduklarını belirtti. 21 haftadır gençlerin aktif olarak yer aldıkları bir yarışmanın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını da söyleyen Güneş, ayrıca gençlere yaşamlarından sporu eksik etmemelerini de söyleyerek tüm çocuklarımıza sağlıklı ve güzel bir tatil geçirmeleri dileğinde bulundu.

Evkaf Biliyorum yarışması her pazartesi saat 19.00’da http://www.evkafbiliyorum.com/ adresinde gerçekleştirilmektedir. Katılıp başarısını göstermek isteyen tüm gençlerimizi yarışmamızda görmekten mutluluk duyacağız.

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16/06/2022 15:23