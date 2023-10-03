Evkaf, büyük bir özveriyle okullara katkı sağlamaya devam ediyor

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03/10/2023

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Evkaf, büyük bir özveriyle okullara katkı sağlamaya devam ediyor

Evkaf, büyük bir özveriyle okullara katkı sağlamaya devam ediyor...
Okulların ihtiyaçlarına yönelik bütçesinin önemli bir kısmını ayırarak, öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamında öğrenmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Evkaf, geçmiş yıllarda çok sayıda okula kütüphaneler kazandırmıştı.

Bu yıl da Demokrasi Ortaokulu'nda gerçekleştirilen bir proje ile Evkaf, önceden farklı bir amaç için kullanılan bir odanın dönüşümünü gerçekleştirdi ve öğrencilerin kullanabileceği modern bir kütüphane odası oluşturuldu. 

Bu sayede öğrenciler, okul içinde daha konforlu bir eğitim deneyimi yaşama fırsatı bulacaklar.

03/10/2023 20:09
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TAGS: Evkaf, büyük bir özveriyle okullara katkı sağlamaya devam ediyor
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