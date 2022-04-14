Evkaf Daha İyi Bir Kıbrıs için Çalışıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) kuruluşunun 451. yılında ve yönetiminin İngilizlerden tekrar Türklere geçmesinin 66. yıl dönümünde yardımlaşma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. İngilizlerden 15 Nisan 1956’da epey zarar görmüş bir halde geri alınmasına rağmen Evkaf, her gün yaptığı iyiliklerle güçleniyor ve Kıbrıs’ı daha iyi bir yer yapmak için uğraşıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter şöyle konuştu: “451 yıl önce bencilliği değil karşılıksız iyilik yapmayı seçen ve mallarını toplumun faydası için vakfeden nenelerimizi ve dedelerimizi rahmetle minnetle hatırlıyoruz. Dr. Fazıl Küçük önderliğinde yıllarca verilen mücadeleler sayesinde Evkaf tekrar Kıbrıs Türk toplumuna kazandırılmıştır. İngiliz idaresinde oldukça zayıflatılan, amacından çıkarılan, malları zarar gören ve elden çıkan Evkaf, 15 Nisan 1956’ta adeta yeniden doğmuştur. İşte bu nedenle, kuruluş yılımız olan 1571 ile beraber bu tarihi de çok önemsiyor ve kutluyoruz”.

Dönemin gazetelerinden Halkın Sesi, Ahmed C. Gazioğlu tarafından 18 Nisan 1956’da kaleme alınan yazılardan birisinde şu satırlara yer vermişti: “Vakfedilen malların idaresini üzerine almış bulunan Kıbrıs Evkaf Dairesi, Türklerin adayı terk ettikleri 1878 yılından beri yabancı ellerde kalmıştır. Bunun sonucu olarak Vakıf mallarının idaresi, gayesine uygun olmayan şekillere sokulmuş; birçok vakıf mallarımız, baştakilerin ilgisizliği yüzünden harap olmuş, yabancılara geçmiş, ucuz fiyatlarla satılmış, bakımsız kalmıştır. Bundan dolayıdır ki, adadaki Türk topluluğu, büyük bir servet olan Evkaf mallarından yıllarca faydalanamamıştır”.

Prof. Dr. Benter, Evkaf’ın İngiliz idaresinde kaybettiği gücünü, toplum için yaptığı yardımlarla geri kazandığını söyledi. “İyilik Gönüllüleri” ekibi ile Kıbrıs’ı daha iyi bir yer yapmak için çalışırken çocukların karşılıksız iyilik yapmayı alışkanlık haline getirmesini amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Yüzlerce gençten oluşan İyilik Gönüllüleri; yaşlıları ziyaret, sokak hayvanlarına gıda yardımı, çevre bilincini arttırma, muhtaç kişilere yardım gibi birçok alanda her gün hizmet gösteriyor. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde lider olarak yer alan koordinatörler, genç nesillere iyilik yapmanın önemini de aşılıyor.

Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde gönüllülük kavramının yaşamsal önemini fark eden ilk kurumunun Evkaf olduğunu vurgulayan Girne İyilik Gönüllüsü Koordinatörü Oya Kutsal, her gönüllünün düşlediği işbirliğini yaratabileceği bir ortam olduğunu kaydetti. Birlikte yapılan iyiliklerin bambaşka bir boyutta olduğunu söyleyen iyilik gönüllüsü Fadime Aydın Altunterim ise, kocaman bir aile olduklarını belirtti.

İyiliğin her yaşta ve her yerde olabileceğini vurgulayan İskele İyilik Gönüllüsü Koordinatörü Özlem Kadirağa, bunun insanların yüzündeki bir tebessümde saklı olduğunu, susayan insana bir bardak su vermenin bile iyilik anlamı taşıdığını ifade etti. İyilik Gönüllüleri Koordinatörleri Mehmet Güneş ve Mustafa Şamil, yapmış oldukları tüm etkinliklerde karşılıksız iyiliği hatırlattıklarını söylerken, Güzelyurt İyilik Gönüllüsü Koordinatöre Nurçin İncirli “Yaşlılar bizim en kıymetlilerimiz ve biz onları ziyaret etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İyilik yapmayı hayat felsefesi haline getirmeyi amaçlayan İyilik Gönüllüleri, dil, din, ırk gözetmeksizin herkese yardım ediyor.

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14/04/2022 16:47