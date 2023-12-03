Evkaf, engelli istihdamlarıyla da hayatlara dokunuyor

Vizyonu ve misyonu doğrultusunda ecdadımızdan bizlere miras bırakılan vakıf kültürünü günümüz faaliyetleriyle yaşatan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), attığı her adımda insani meselelere öncelik tanıyan bir kurumdur.

Özellikle engelli bireylerimize ayrı bir önem vererek tüm ihtiyaçların karşılanmasına olanak sağlayan Evkaf, aynı hassasiyeti yıllardır engelli bireylerin istihdam edilmesi konusunda da gösteriyor.

Bu bilinç doğrultusunda, eğitimli, yetenekli ve başarılı engelli bireylerimize fırsat tanınarak, hayata dahil edilmesi noktasında gereken hususlar da yerine getirilmektedir.

Engelli bireylerin istihdam zorunluluğu konusu yasal çerçevede %4 olmasına rağmen Evkaf bu yüzdeliğin çok üzerinde hareket ederek birçok engelli bireye 2016 yılından itibaren istihdam olanağı sağlıyor.

Gösterdiği vakıf hassasiyetiyle her geçen gün daha fazla engelli bireyin hayatına dokunan Evkaf, engelsiz yarınlar için umut olmaya, hayatlara dokunmaya devam edecek.