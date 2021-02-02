Evkaf, hemşire odasını yeniliyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi’ndeki küçük ve yetersiz durumda olan hemşire odasını yeniliyor. Hemşirelerin dinlenme ve soyunma alanı olan bu oda, Evkaf’ın katkıları ile genişletiliyor. Fedakâr sağlık personelinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Evkaf, yine somut bir adım atarak bu yenileme için 70 Bin TL kaynak ayırdı.

Çalışma kapsamında odadaki ara bölüm yıkılarak, daha büyük oda haline getirildi. Tüm elektrik sistemi ve duvarları baştan aşağı yeniden yapılan odada, mutfak dolapları ve hemşire kıyafet dolapları da yenilenecek. Dinlenme odasına banyo ve tuvalet yapılacak. Evkaf, en önemli amaçlarından biri olan sağlığa katkıyı sürdürmek ve pandemi döneminde sağlık ekiplerinin çalışmasını rahatlatmak için böyle bir projeye destek oldu.

GIDA VE TABLET YARDIMLARI DA SÜRÜYOR

KKTC’deki Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ilk kapanma döneminde Evkaf, çok önemli rol üstlenmişti. Gıda paketleri ve birçok yardım kurum tarafından ihtiyaçlı kişilere ayrım gözetmeden sağlamıştı. Evkaf ayrıca 5 adet ambulans alarak sağlık bakanlığına bağışlamıştı. İkinci kapanma döneminde de Evkaf yine kaynaklarını ihtiyaçlı kişileri desteklemek için ayırdı. Bu dönemde, ilk dönemden farklı olarak okulların da açık olması nedeniyle, ihtiyaçlı öğrencilerin okuldan geri kalmaması için gıda paketlerinin yanı sıra tabletler de dağıtılıyor.

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02/02/2021 13:54