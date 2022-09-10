Evkaf İyilik Derneği tarafından survivor etkinliği düzenlendi

Evkaf İyilik Derneği, okulların açılmasına kısa bir süre kala gençlerin eğlenmesini, spor yapmasını ve hediyeler kazandığı etkinliğe aileler ve sahile gelen vatandaşlarda ortak oldu.Evkaf İyilik Derneği tarafından gençlere katılım belgesi verildi.

Evkaf İyilik Derneği tarafından Girne Kervansaray plajında survivor etkinliği düzenlendi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala gerçekleşen etkinlikte amacın gençlerin spor yapmasını, eğlenmesini sağlamak olduğu belirtildi. Gençlerin takım halinde birbirleriyle yardımlaşarak her zaman engelleri aşıp başarıya ulaşılabileceği anlatıldı. İyilik Derneği adına etkinliği organize eden Celal Keleş ve Sinem Güneylioğlu'na plaket takdim edildi. Gençlere katılım belgesi ve hediyeler verildi. Müzikler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte aileler ve sahile gelen vatandaşlar da gençlerin heyecanına ortak oldular.

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10/09/2022 16:39