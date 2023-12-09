Evkaf İyilik Gönüllüleri Gazze çocukları için etkinlik düzenledi...

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) İyilik Gönüllüleri, “Gazze Çocukları İçin Kıbrıs’tan Destek” sloganıyla etkinlik düzenledi.

Lefkoşa’da Büyük Han’da yer alan etkinlikte, Türkiye’de bir TV kanalında düzenlenen MasterChef yarışmasında KKTC’yi başarıyla temsil eden Tanya Kilitkayalı da yer aldı.

Etkinlikte, çocuklarla birlikte hazırlanan ikramlar, halka dağıtılırken, burada toplanan bağışlar Gazze’deki çocuklara gönderilecek.

Etkinlikte, “Çocukları öldürmenin kabul edilebilir bir gerekçesi olamaz” ve “Her çocuk, Musevi, Hristiyan, Müslüman değerlidir” sloganları da pankartlarda yer aldı.

-Benter: "“Çocukları öldürmenin kabul edilebilir bir gerekçesi olamaz”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, etkinlikle ilgili TAK’a yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşananların insani değerlerden uzak savaş suçları olduğunu vurguladı.

Benter, “Çocukları öldürmenin kabul edilebilir bir gerekçesi olamaz” dedi ve Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde “çağdaş” değerlerin yerle bir edildiğini söyledi.

Benter, “Çocukları roketlerle bombalarla öldürmek ve gıda, su, ilaç vermemek insanlık suçudur” diyerek etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.