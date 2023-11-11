EVKAF İyilik Gönüllüleri, Gazze'deki çocuklar için yürüyüş düzenledi

EVKAF İyilik Gönüllüleri, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek ve Gazze’deki çocuklar için Güzelyurt’ta yoğun katılımla yürüyüş düzenledi.

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11/11/2023

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EVKAF İyilik Gönüllüleri, Gazze'deki çocuklar için yürüyüş düzenledi


EVKAF İyilik Gönüllüleri, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek ve Gazze’deki çocuklar için Güzelyurt’ta yoğun katılımla yürüyüş düzenledi. 

İyilik Gönüllüleri, yürüyüş sırasında "Gazze’ki çocukları öldürmeyin!”, “Filistin’deki çocuklara gıda/ilaç” yazılı Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlar taşındı. 

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının insanlık suçu olduğunu ifade ederek, “Bugün burada Filistin’deki çocukların öldürülmesinin durdurulmasını istiyoruz. Çocukların öldürülmesine karşıyız. Bu bir insanlık suçudur” dedi. 

Güzelyurt Açık Pazar'da başlayan yürüyüş Güzelyurt Kapalı Çarşı'da sona erdi.

 

11/11/2023 13:06
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TAGS: EVKAF İyilik Gönüllüleri,
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