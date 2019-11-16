Evkaf İyilik Gönüllüleri yeni bir farkındalık çalışmasına daha imza atıyor. Girne merkezde, en güzel alanların başında gelen, amfitiyatro ve kale arkası arasındaki alanı Girne'ye kazandırmak için uzun soluklu bir çalışmaya başlıyor. Girne Belediyesi'nin desteği ve sponsorluğunda bölgeyi temizlemek için 1 aylık yoğun bir çalışma öngörülüyor.

Evkaf Iyilik Gönüllüleri Girne sorumlusu Oya Kutsal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:" Son 20 yılda tedricen başlayan ve son 5 yılda en üst seviyeye gelen çevre kirliliği ve insan duyarsızlığı bugün adanın kuzeyini tehdit ediyor. Dünyanın en önemli turizm portalı olan Tripadvisor'de, adayı ziyaret etmiş olan turistler, KKTC'yi çok kirli bir ada şeklinde yorumluyorlar. Bu, bizim için büyük bir utanç kaynağıdır. Ne yazık ki devleti yönetenler bu konuda hiç bir önlem almamakta. Bir avuç çevre gönüllüsü, yılmadan, farkındalık temizliklerine devam etmekte ancak bu gönüllülerin sayısı hiç bir biçimde artmamaktadır. Bunun nedeni devleti idare edenlere duydukları güvensizliktir.

Evkaf İyilik Gönüllüleri olarak biz vatandaşlık sorumluluklarımızı yerine getirmekle beraber, devlet noktasında takılıp kalıyoruz. Devleti idare edenler hiç bir biçimde denetleme ve ceza olgularını hayata geçirmiyorlar. Halkta bir nebze de olsa farkındalık yaratabildiğimize inanıyoruz ancak devleti idare edenler sözkonusu olduğunda hiç bir şekilde etkili olamıyoruz. Önümüzde bir Singapur örneği var. Tek bir başbakanın iradesi, öngörüsü ve güçlü duruşuyla, insanların tuvalet ihtiyaçlarını asansörlerde giderdiği, pislik içindeki bir Singapur'dan bu günkü Singapur'u yarattı. Biz ise tertemiz bir ülkeden bu hale geldik. Bunun nedeni devletin gelişmeler ve değişimler konusunda öngörüsüz olmasıdır. Hiç bir konuda öngörü sahibi değiliz. Eğitimciler, ögretmenler, STÖ'ler bu bağlamda görevlerini yerine getiriyor. Bizler temizliğin egitim ile ilgili boyutunu yerine getiriyoruz. Peki devlet ne yapıyor?"

16/11/2019 17:57