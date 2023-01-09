Evkaf, Kadın Sığınma Evi’ne Sürdürdüğü Yardımlara Devam Ediyor

Psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadınlar için 2016 yılında kurulan Kadın Sığınma Evi’ne Evkaf tarafından destekler devam ediyor.

Zor süreç içerisinden geçen birçok kadına kalacak yer, maddi destek ve iş imkanı sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan kadınların da yanında olarak ihtiyaç duydukları malzemeleri tamamladı.

Kadın Sığınma Evi’ne her ay düzenli olarak gıda katkısı koyan, 6 aydan sonra evden çıkarak hayata yeni atılan kadınlarımızın ayakta durmalarını sağlamak amacıyla belirli bir süre ev kiralarını karşılayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, sürdürdüğü yardımlara devam ederek kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlarımıza ayrıca destek oluyor.

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09/01/2023 15:26