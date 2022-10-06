Evkaf, Kadına Yönelik Şiddet Protokolüne Destek Verecek

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06/10/2022

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Evkaf, Kadına Yönelik Şiddet Protokolüne Destek Verecek

Günümüzde kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacı ile yapılan iş birliği protokolüne Evkaf da dahil oldu.

Protokol imzalanırken bir konuşma yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, halen kadına şiddetin devam etmesinin çok acı bir gerçek olduğunu söylerken, eğitim sisteminde de bu konu ile alakalı gerekli düzenlemelerin yapılması ve kadına şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal bilincin arttırılması gerektiğini söyledi.

Yıllardır mağdur olmuş kadınlara kalacak yer, maddi destek ve kendi kendilerine yeterli olabilmeleri için iş alanında destek veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu protokolde paydaş olmasını Çalışma Bakanlığı uygun gördü.

06/10/2022 16:48
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TAGS: Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İbrahim Benter, Evkaf
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