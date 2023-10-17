Evkaf Kadınlarından Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na Destek

Düzenli olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek veren Evkaf, Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle de yardımlarına devam etti.

Evkaf, meme kanseriyle mücadeleye destek vermek amacıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin düzenlediği yardım kampanyasına katıldı.

Evkaf kadın personeli, dernek tarafından sunulan objelerden satın alarak hem derneğe hem de kanser hastalarına yardımda bulunurken, kurum olarak da ilgili organizasyona katkı sağlandı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı, meme kanseri hakkında bilinçlendirme yapmayı ve erken teşhisi teşvik etmeyi amaçlar. Evkaf'ın desteğiyle birlikte, toplumda daha fazla farkındalık oluşması hedefleniyor.

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