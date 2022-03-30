EVKAF, Kanser Araştırma Vakfı’na Destek Sağlıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), faaliyetlerinde kullanmak üzere bina temin ederek, Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) çalışmalarına destek olduklarını açıkladı.

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30/03/2022

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EVKAF, Kanser Araştırma Vakfı’na Destek Sağlıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), faaliyetlerinde kullanmak üzere bina temin ederek, Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) çalışmalarına destek olduklarını açıkladı.

Evkaf tarafından yapılan açıklamada, Kanser Araştırma Vakfı ve Cengo Vakfı işbirliğiyle bu yıl 19’uncusu düzenlenecek Orkide Yürüyüşü’ne destek verileceği belirtildi.

Kanser hastalığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 2003 yılından beri organize edilen ve KAV’a gelir sağlayan Orkide Yürüyüşü, 10 Nisan Pazar günü Bufavento-Taşkent piknik alanı arasında yer alan 9 km’lik alanda yapılacak ve yürüyüş için dört bölgeden otobüs kalkacak.

KAV Başkanı Mustafa Camgöz ve Cengo Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ile görüşme yapan Evkaf Genel Müdürü İbrahim Benter, desteklerinin her yıl devam edeceğini kaydetti.

30/03/2022 13:51
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TAGS: Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Evkaf, Kanser Araştırma Vakfı
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