Evkaf öncülüğünde düzenlenen “Hadi Kan Bağışına” etkinliğine yoğun ilgi

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06/03/2024

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Evkaf öncülüğünde düzenlenen “Hadi Kan Bağışına” etkinliğine yoğun ilgi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Kıbrıs Türk Kızılay iş birliğiyle bugün sabah saatlerinde başlayan “Hadi Kan Bağışına” etkinliği halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

 

 

Etkinliğe, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve personellerinin yanı sıra halktan da yoğun ilgi gösterildi.

 

 

Gönüllü kan bağışçılarının duyarlı davranışları sayesinde birçok insana umut ışığı olunurken, yapılan bu etkinlikle birlikte hem vakıf ruhunun yaşatılması hem de toplum sağlığı konusunda halkın bilinçlendirilmesi hedeflendi.

 

06/03/2024 21:02
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TAGS: Evkaf
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