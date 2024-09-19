Evkaf Şampiyon Melekler bursu için başvuru süresi 30 Eylül'e uzatıldı

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19/09/2024

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Evkaf Şampiyon Melekler bursu için başvuru süresi 30 Eylül'e uzatıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde bu yıl verilmesi planlanan “Evkaf Şampiyon Melekler Bursu” için başvuru süresi 30 Eylül Pazartesi’ne kadar uzatıldı.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, başvuru kriterlerine uygun öğrencilerin gerekli tüm evraklarla Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardım bölümüne başvurmaları gerektiği ifade edilerek, başvuru esnasında, işlemin Şampiyon Melekler Takımı Bursu için olduğunun belirtilmesi istendi.

Açıklamada burs başvuru kriterleri şöyle sıralandı:

“KKTC vatandaşı olmak, KKTC Ortaöğretim kurumlarından mezun ve Yüksek Öğretime kabul almış olmak, Diploma derecesi en az 8.00 derece ile mezun olmak, Olması halinde akademik veya spor/kültürel faaliyet başarı/katılım belgelerini sunmak, Her bir aile üyesinin aile gelir düzeyini gösteren maaş bordrosunu sunmak, Olması halinde aile içerisinde boşanma, ölüm veya işsizlik durumlarını içeren belgeleri sunmak, Müracaatı yapacak öğrencinin kimlik ve lise diploma fotokopisi, Yüksek Öğrenim kabul belgesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden temin edilecek olan eğitim başvuru formunun doldurulması.

(Eğitim Başvuru Formu:  https://evkaf.org/dokuman/egitimyardimbasvuruformu.pdf)”

Söz konusu burs kapsamında, öğrencilere eğitim süresi boyunca 9 ay süreyle maddi destek verileceği, ancak öğrenci ortalamasının 2.00’ın altına düşmemesi gerektiği kaydedildi.

19/09/2024 11:51
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TAGS: Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği
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HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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