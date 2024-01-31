Evkaf, selden zarar gören vatandaşlarımızın yanında

ads ads ads ads
31/01/2024

ads
Evkaf, selden zarar gören vatandaşlarımızın yanında

Dün akşam saatlerinde kötü hava koşullarının etkisiyle Geçitköy’de bulunan derenin taşması sonucunda mağdur olan bölge sakinlerine Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) yardım eli uzattı.

İçerisinde gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu yardım paketleri kaymakamlık ve köy muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

"Bu vesileyle, ülke genelinde selden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." mesajı verildi.

31/01/2024 19:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Evkaf, selden zarar gören vatandaşlarımızın yanında
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.