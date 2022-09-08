Kıbrıs Vakıflar İdaresi ( Evkaf), Uluslararası Okuryazarlık Günü’nü sürdürdüğü faaliyetlerle kutladı.

Evkaf'tan verilen bilgiye göre, her yıl 8 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Okuma Yazma Günü, bu yıl Evkaf bünyesinde düzenlenen faaliyetlerle anılıyor.

Evkaf, okuma yazma bilmeyen yetişkin ve çocuklara gönüllü hocalarla yıllardır okuma yazma kursu düzenliyor.

Evkaf bünyesinde faaliyet gösteren Güzelyurt İyilik Evi’nde 1,5 aydır devam eden kurslar, 35 yaş üstü yetişkinlere hizmet ederken, yine Evkaf bünyesinde faaliyet gösteren Lefkoşa Arabahmet İyilik Evi’nde de İlkokula giden ancak okuma yazma öğrenemeyen öğrencilere gönüllü dersler veriliyor.

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08/09/2022 16:22