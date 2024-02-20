Evkaf ve DAÜ’den öğrencilerin hayatına dokunacak anlamlı iş birliği

Eğitim alanında sunduğu katkılarla öğrencilere ve eğitim kurumlarına destek sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), yardımlarını anlamlı iş birlikleriyle genişletiyor.

Bu kapsamda ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer yeni projeler için bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, Gazze bölgesinde yaşanan savaşın KKTC üniversitelerinde öğrenim gören Filistin uyruklu öğrencileri de olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu nedenle DAÜ’de öğrenim gören ve mali sıkıntı yaşayan Filistin uyruklu öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için maddi yardım sağlanması maksadıyla iş birliği yapılmasına karar verildi.

Adanın en köklü iki kurumu olan Evkaf ve DAÜ, daha fazla öğrencinin hayatına dokunmayı hedefleyen eğitim ve proje destekleri gibi çeşitli iş birlikleriyle faaliyetlerine devam edecek.