Evkaf’ın desteğiyle Kanser Hastaları İçin Sema Gösterisi ve Şiir Dinletisi Etkinliği

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10/11/2023

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Evkaf’ın desteğiyle Kanser Hastaları İçin Sema Gösterisi ve Şiir Dinletisi Etkinliği


Sosyal amaçlı yürütülen tüm çalışmalara destek veren Evkaf, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne sağladığı katkılara da devam ediyor.  

Geçtiğimiz günlerde dernek yararına düzenlenen Sema Gösterisi ve Şiir Dinletisi etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşirken, söz konusu etkinliğe sağlanan katkılar nedeniyle Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’e dernek başkanı Raziye Kocaismail ve Sevgi Alibaba tarafından nezaket ziyaretinde bulunularak teşekkür edildi.

10/11/2023 16:16
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TAGS: Evkaf
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