Evkaf’ın destekleriyle “Birlikte Olalım Farkına Varalım” projesi tamamlanıyor

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22/12/2022

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Evkaf’ın destekleriyle “Birlikte Olalım Farkına Varalım” projesi tamamlanıyor

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu tarafından özel eğitim ve özel gereksinimli bireylerle ilgili farkındalık amacıyla oluşturulan, Güzelyurt İyilik Gönüllüleri’nin destekleriyle devam eden “Birlikte Olalım Farkına Varalım” projesi tamamlanıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından verilen bilgiye göre, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde faaliyet gösteren 22 okulun katılımıyla gerçekleştirilen  çalışma ile tüm öğrenci grupları bir araya getirilerek  birlikte ortak çalışmalar düzenlenmesine imkan tanındı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sırasında tüm çocukların birlik ve uyum içerisinde davranış sergilemelerinin farkındalık çalışmasını tamamlayan önemli parçalardan biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, farkındalığın önemini anlatan her türlü çalışmanın yanında olunacağı  ifade edildi.

22/12/2022 19:04
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TAGS: Evkaf’ın destekleriyle “Birlikte Olalım Farkına Varalım” projesi tamamlanıyor
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