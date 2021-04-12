Evkaf’ın İyilik Günlükleri Projesi Sınırları Aştı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yaklaşık 4 yıldır uyguladığı ve çocuklara karşılıksız iyilik yapmanın mutluluğunu yaşatmakiçin yürütülen “İyilik Günlükleri Projesi”, KKTC’nin dışındaki farklı ülkelerde ilgiyle karşılandı ve uygulanmaya başlandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yürüttüğü İyilik Günlükleri Projesi’nde, günlükler KKTC’deki okullara düzenli olarak dağıtılıyor ve çocuklardan yaptıkları iyilikleri düzenli olarak bu günlüklere yazmaları isteniyor. Sonraki aşamada çocukların yazdığı iyilikler öğretmenleri tarafından okunuyor ve kendilerine yaptıkları bu iyilikler için hediyeler veriliyor. Evkaf bu proje ile çocuklara vakıf kültüründen gelen karşılıksız iyilik yapmanın önemini aktarmayı amaçlıyor. Ayrıca çocuklar karşılıksız iyilikler yapınca kendilerini mutlu hissediyorlar ve iyilik yapmanın aslında mutluluğun esas anahtarı olduğunu kavramalarına yardımcı olunuyor.

Evkaf’ın bu projesini öğrenen ve gözlemleyen bazı yabancı eğitimciler, İyilik Gönüllüsü Eğitimci-Kültür adamı Özlem Kadirağa aracılığı ile Evkaf’a ulaşarak İyilik Günlükleri Projesi’ni çok beğendiklerini ifade ettiler ve dahil olmak istediklerini belirttiler. Bunun üzerine Kıbrıs Vakıflar İdaresi, iyiliği öğretmenin dili, dini ve milleti olmadığı düşüncesi ile İngilizce İyilik Günlükleri hazırlattı ve talep eden ülkelere yolladı. İyilik Günlükleri bu ülkelerde çocuklar tarafından kendi dillerinde her gün yaptıkları iyiliklerle dolduruldu ve öğretmenleri aracılığı ile proje kapsamındaki diğer ülkelerle paylaşıldı. Projeye katılan ülkeler arasında Türkiye , İngiltere, Meksika, Bulgaristan , Romanya, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Macaristan gibi ülkeler bulunuyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, İngilizcenin dışında Rumca, İspanyolca, Rusça ve Fransızca İyilik Günlükleri’nin de hazırlandığı ve Birleşmiş Milletler UNESCO çatısı altında faaliyet gösteren CIOFF la işbirliği yapılacağı belirtildi. Barış ve huzur içinde yaşamanın en önemli temeli karşılıksız iyilik yapmaktır ve bunu yaparken ayrım yapmamaktır denilen açıklamada İyilik Günlükleri Projesi dahilindeki çalışmaların artarak süreceği vurgulandı.

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12/04/2021 12:11