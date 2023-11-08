Evkaf’ın Katkılarıyla Eğitim Kurumlarının Olanakları Artırılıyor

Çocuklarımıza gerekli eğitimin verilmesi aşamasında yıllardır okul bina tamirlerine, bilgisayar laboratuvarlarına, kütüphane kurulmalarına, fotokopi makinesi alımlarına destek veren Evkaf, okullara sürdürdüğü katkılara bir yenisini daha ekledi.

Çocuklarımızın okul içerisindeki sosyal yaşantısını hareketlendirmek, fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Gönyeli Fazıl Plümer Anaokuluna yeni bir oyun parkı kazandırıldı.

Kazandırılan park sayesinde çocuklara okulda yeni güvenilir alanlar oluşturulurken, aynı zamanda oyun ortamlarıyla verimli zaman yönetimi hedefleniyor.

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