Evkaf’ın Kurduğu İyilik Medeniyetini Anlatan Yeni Bir Kitapçık Hazırlandı

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03/11/2023

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Evkaf’ın Kurduğu İyilik Medeniyetini Anlatan Yeni Bir Kitapçık Hazırlandı

450 yılı aşkın geçmişiyle Kıbrıs’ta İyilik Medeniyetini yaşatan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf),  çalışmalarını ve yapısını anlattığı yeni kitapçığı halkın bilgisine sundu.
Vakıf terimini tanımlayarak vakfetmenin önemine değinen kitapçık, iyilik medeniyetinin sürdürülmesine vesile olan örnek çalışmaları içerisinde bulunduruyor.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak oluşturulan kitapçığa ulaşabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.
https://www.evkaf.net/evkafdemek.pdf

03/11/2023 18:21
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TAGS: Evkaf, İyilik Medeniyeti, Kitapçık
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