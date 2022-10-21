Evkaf’tan Polis Genel Müdürlüğüne Anlamlı Destek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, trafik alanında ki çalışmalara destek vermek maksadıyla Polis Genel Müdürlüğüne 5 adet maket polis arabası hediye etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, yönetim kurulu üyesi Mehmetali Ekemen’in katılımıyla, Polis Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyarette maket polis arabaları kullanıma sunulmak üzere takdim edildi.

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren KKTC Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, temel amaçlarının trafik alanında farkındalık yaratarak halkı bilinçlendirmek ve kaza sayısını minimum seviyeye düşürmek olduğunu söyledi. Bu nedenle son yıllarda en çok kaza yapılan bölgelerin tespit edilerek maket araçların bu bölgelerde yer alacağını duyurdu. Son olarak ise Soyalan ve PGM Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, Polis Teşkilatı olarak toplumumuza sunulan bu hizmet için Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür ettiklerini de ileterek kelimelerini sonlandırdı.

Yapmış oldukları yardımdan mutluluk duyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise bizlere atalarımızdan kalan vakıf kültürünü yaşatmak maksadıyla her geçen gün hayır işlerini arttırdıklarını dolayısıyla gerek polis gerekse sağlık ve eğitim kurumları gibi topluma yarar sağlayabilen birçok kuruluşa destek verdiklerini söyledi.

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21/10/2022 15:41