Evkaf‘tan Tanya Kilitkayalı‘ya Başarı Plaketi

Kıbrıslı Türk şef Tanya Kilitkayalı, MasterChef Türkiye 2020 sezonuna katılarak büyük bir başarı elde etmiş ve 2023 All Star kadrosunda yer alma hakkını kazanmıştı. Şimdi ise Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'in özel konuğu oldu.

Ülke tanıtımına sağladığı muazzam katkılardan dolayı Kilitkayalı'yı gönülden tebrik eden Prof. Dr. İbrahim Benter, gençlere ilham verecek çalışmaların ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, azim ve başarının değerini bir kez daha vurguladı.