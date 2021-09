Evlat acısı çeken Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz yıl hayata veda etti. Oğlunun yokluğunu her an hisseden Ebru Şallı sosyal medya hesabından zaman zaman duygusal paylaşımlar yapıyor.

Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, Instagram hesabından oğlu Pars ile bir fotoğrafını paylaştı. Eski mankenin paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

"BAZI ANLAR ÖLÜMSÜZDÜR"

Oğlu Pars ile iki karesini paylaşan Şallı "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar işte o an" notunu düştü. Şallı'nın paylaşımına binlerce yorum geldi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Geçtiğimiz günlerde Katarsis programına konuk olan Ebru Şallı, hayatının dönüm noktasından oğlu Pars'ı kaybettiği acılı zamanlarına kadar hayatına dair her şeyi anlatmıştı.

Ünlü model, acılı günlerinden; "Tanıyan Pars'tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı" sözleriyle bahsetti.

Pars'ın boyun ağrısı yaşaması üzerine tetkikler için hastaneye gittiklerini belirten Şallı, doktorların bir hafta çabalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadıklarını, kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadığını anlattı.

Ebru Şallı, sözlerine "Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve 'geçer' diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu, ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü..." diye devam etti.

"PARS GÖRÜNMEZ OLDU"

Hastane sürecinde oğlu Pars ile aralarında geçen duygusal bir diyalogu da anlatan Ebru Şallı, Pars’ın kendisine 'Annecim ben senin hep böyle gülmeni, güzel olmanı istiyorum ve yaşlanmanı istemiyorum' dediğini ve Pars'ın isteğinin ise görünmez olmak olduğunu söyledi.

"Pars görünmez oldu işte. Ben onun hakkında konuşurken her zaman böyle ağlamam, sık sık yanına giderim, güzel şeyler konuşurum, gülerim. Acımı daha farklı yaşıyorum. Kimseye bunun hesabını vermek zorunda değilim. Benim onunla aramda olan diyalogu, duyguyu kimse bilemez."

24/09/2021 21:40