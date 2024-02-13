Evlenmeden önce çiftlerin mutlaka konuşması gereken 4 konu

Biriyle evlenmeden önce dikkate alınması gereken pek çok şey var. Özellikle mali durum söz konusu olduğunda tüm detayları ayrıntısına kadar konuşmak gerekir. Evlilik öncesi anlaşma, bir çift arasında evlenmeden önce imzalanan ve boşanma veya ölüm durumunda mal paylaşımı, eş desteği ve diğer mali konuların hüküm ve koşullarını özetleyen yasal bir sözleşmedir. Geniş mirasa veya yüksek kazanç potansiyeline sahip çiftler, evlilik öncesi bu konuları mutlaka konuşur. Evlenmeden önde düşünmeniz gereken şeyleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Evlilik insanların hayatlarında aldığı en önemli kararlardan biridir. Evlenmeden önce partnerinizle mutlaka her şeyi detaylarıyla konuşmanız gerekir. Geniş mirasa veya yüksek kazanç potansiyeline sahipseniz öncesinde maddi kazançlarınızla ilgili bir paylaşım ve sözleşme yapabilirsiniz.

1- VARLIKLARI KORUMA

Eşlerden birinin iş, gayrimenkul veya aile mirası gibi önemli varlıkları varsa, boşanma veya ölüm durumunda varlıkların korunmasını sağlamak için evlilik sözleşmesi iyi bir yol olabilir. Bu, mülk paylaşımı konusundaki potansiyel anlaşmazlıkları azaltabilir.

2- MALİ SORUMLULUKLAR

Çiftler evlenmeden önce her iki ortağın mali sorumluluklarını tanımlayabilir. Sözleşme, kimin hangi faturaları ne zaman ödemekten sorumlu olacağını tanımlayabilir. Bu, parasal konulardaki anlaşmazlıkları önleyebilir.

3- EŞ DESTEĞİ

Boşanma sonrası eş desteği, evliliğe girmeden önce kararlaştırılmazsa büyük bir sorun olabilir. Bir evlilik öncesi evlilik, boşanma veya ölüm durumunda o sırada stres ve belirsizlikten kaçınmak için eş nafakasının miktarını ve ne kadar belirleneceğini netleştirebilir.

4- BOŞANMA İHTİMALİ

Boşanma davası çok zaman alabilir. Anlaşmazlıklar sonrasında bunu kolaylaştırabilmek için önceden detaylarıyla konuşulması gerekir. Bu aynı zamanda birçok boşanma davasını da azaltabilir. İç huzuru da olacak ve siz ve eşiniz tüm stres ve kaygılardan kaçınabileceksiniz.