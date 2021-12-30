Evlerden iç çamaşırı çalan hırsız kameralara yakalandı

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30/12/2021

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Evlerden iç çamaşırı çalan hırsız kameralara yakalandı

Gazimağusa’da bir mahalleye sapık bir hırsız dadandı. Sekiz evde hırsızlık yapan şahsın; bir evden 3,500 dolar, başka bir evden 500 TL ve başka bir evden de ayakkabı ve kıyafet çaldığı, bu şahsın girdiği diğer evlerden ise kadın iç çamaşırı çaldığı öğrenildi.

Gündüz vakti evleri gözetleyen sapık hırsız, akşam da evde olmayan vatandaşların evlerine girip başta iç çamaşırı olmak üzere çeşitli ev eşyaları ve bulduğu paraları çaldığı da öğrenildi.

Sapık hırsızın kameralara yakalandığı tespit edilerek, sapık hırsızın yakalanmasına çalışılıyor. Mahalle sakinleri defalarca polise şikâyette bulunmalarına rağmen, polisin kendilerine yardımcı olmadığını iddia ettiler. Mahalle sakinleri korkudan evlerinde oturamaz durumda olduklarını ve polisten destek beklediklerini belirttiler. (MHA)

30/12/2021 11:44
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