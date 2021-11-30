Evlerin kameralarını hackleyip seks yapanların görüntülerini internette sattı

Güney Kore siber saldırıların en yeni türüyle gündeme geldi. Güney Kore’de polis, bir bilgisayar korsanının ev güvenlik kameralarına ve diğer “akıllı” cihazlara erişim sağlamanın yollarını bulduğunu ve insanların çıplakken veya seks yaparken görüntülerini çalarak çevrimiçi sitelere sattığını ortaya çıkardı.

Bu durum, kablolu ve internete bağlı olarak çalışan ev aletlerinin siber suçlara karşı savunmasızlığını da ortaya koydu.

YÜZLERCE APARTMANIN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

IT Chaos teknoloji haber sitesi tarafından ortaya çıkarılan olayda adı geçen bilgisayar korsanının ismi açıklanmazken, 7 bin TL gibi bir rakam ödeyerek sistemlere erişebildiği bildirildi. Teknoloji sitesinin muhabiri kendisini potansiyel bir müşteri gibi tanıttıktan sonra bilgisayar korsanını deşifre etti. Korsanın yüzlerce apartman kompleksine ait görüntülere sahip olduğu ortaya çıktı.

Bilgisayar korsanının internetin yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen alanı olan dark web üzerinden görüntüleri sitelere sattığı belirlendi.

ELEKTRONİK EV CİHAZLARINA SALDIRI

Güney Kore’nin yeni dairelerinde ışık, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı ve klima gibi cihazlar internet üzerinden kontrol edilebilirken, bazı evlerde de son teknoloji güvenlik kameraları yer alıyor. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Kim Nam-seung South China Morning Post’a yaptığı açıklamada “Bu olay, bilgisayarlar veya cep telefonları yerine ev cihazlarının saldırıya uğraması ve ev mahremiyetinin büyük ölçüde ihlal edilmesi nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekiyor” dedi.

Güney Kore, dünyadaki en yüksek internet kullanım oranlarından birine sahipken, siber suçların da yaygın olarak görüldüğü ülkelerden biri. 2019’da polis, düzinelerce Güney Kore otelinde gizli kameralara sahip pornografik görüntüleri kaydeden bir çeteyi çökertirken, bin 600 kişinin müstehcen görüntülerinin de ortaya çıkmasına engel olmuştu.

2019 yılında polis tarafından yapılan baskında, 30 otelin odalarında 1 mm genişliğinde lenslere sahip küçük kameralar bulundu. Saç kurutma makinelerinin, duvar prizlerinin ve TV setlerinin içine gizlenen kameralar görüntüleri kaydederken, günün 24 saati çevrimiçi olan bir web sitesi aracılığıyla bireylerin ve seks yapan çiftlerin görüntülerini yayınlamak için kullanıldılar.

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30/11/2021 10:41