Evli çift üç dünya rekoru birden kırdı

Hızlı yeme etkinliklerinde yarışmalarıyla ünlü çift, üç dünya rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorları, ABD'li Miki Sudo ve Nicholas Wehry çiftiyle ilgili açıklamayı "İlk ısırışta aşk" başlığıyla üç gün önce yaptı.

Sudo, bütün bir burritoyu 31,72 saniyede yiyerek önceki rekoru 0,88 saniyeyle geçti. Sudo, 1 dakikada en çok sosisli sandviç yeme rekorunu da aynı gün kırdı. Floridalı kadın 1 dakikada 6 sosisli yiyerek eski rekoru ikiye katladı.

Wehry ise 3 dakikada 12 sosisli sandviç yedi. Eski rekor 9'du.

Wehry aynı gün 1 dakikada en çok dondurma yeme ve 30 santimetrelik pizzayı elle en hızlı sürede yeme rekorlarını kırmayı da denedi ancak başarılı olamadı.

Sudo, eşiyle 2018'deki Nathan'ın Ünlü Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme Yarışması'na katılmadan önce spor salonunda tanıştığını belirtti.

İkili evlenseler de yarışmalarda karşılaşmaya devam etti. Sudo o zamandan beri Nathan'ın Ünlü Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme Yarışması'nda kadınlarda en çok sosisli sandviç yeme rekorunu 10 dakikada 48,5 sandviçle kırdı. Sudo ayrıca yarışmada 2014-2020'de 7 kez üst üste şampiyon oldu.

Sudo "Dünyada üçüncü ve dördüncü sıradayız. Herhangi bir yarışmada birbirimizi çok az farkla yenebiliriz" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe, Guinness Dünya Rekorları, UPI, Business Insider Nederland

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26/11/2022 20:46