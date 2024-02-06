Evli erkekle birlikte iddiası sonrası tacından vazgeçti

Japonya'da güzellik yarışmasını kazanması "Japon'a benzemediği için" tartışmalara yol açan Ukrayna doğumlu Carolina Shiino, tacından vazgeçti.

Shiino'nun Miss Japonya Grand Prix 2024 güzellik yarışmasını kazanmasının ardından sosyal medyada birçok kişi Ukrayna doğumlu güzelin "Japon'a benzememesi sebebiyle" sonuca tepki göstermişti. 26 yaşındaki model, 5 yaşında Japonya'ya taşındığını söyleyerek "Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatımda yarattığı birçok zorluk vardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum" demişti.

Yarışmanın organizatörleri, Shiino'nun tacını bırakma kararı aldığını duyurdu.

Kararın, modelin evli bir doktorla ilişkisi olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkat çekti.

Shiino'nun menajerlik ajansı da modelle iş ilişkisini kestiğini duyurdu.

Genç model ise olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.