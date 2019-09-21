HABER KIBRIS

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Evliliğe giden ilk adımı attılar

Komili ailesinin oğlu Mehmet ve Evlat ailesinin kızı Amber rüya gibi bir nişan töreni ile hayatlarını birleştirdi.

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21/09/2019
HK

Amber - Mehmet çifti 19.09.2019 tarihinde nişanlandı

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Evliliğe giden ilk adımı attılar

Gazimağu Lions Garden’da 19.09.2019 tarihinde düzenlenen muhteşem nişan töreni ile Mehmet Komili ve Amber Evlat çifti,  evlilik yolunda ilk somut adımı attı.

Bu mutlu günlerinde sevinçlerine ortak olmak için kendilerini yalnız bırakmayıp nişan törenine katılan tüm konuklara minnettar olduklarını dile getiren çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Haber Kıbrıs ailesi olarak ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

 

21/09/2019 10:38

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TAGS: Mehmet Komili, Amber Evlat, nişan, nişan töreni, haber, kıbrıs
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