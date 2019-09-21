Evliliğe giden ilk adımı attılar

Gazimağu Lions Garden’da 19.09.2019 tarihinde düzenlenen muhteşem nişan töreni ile Mehmet Komili ve Amber Evlat çifti, evlilik yolunda ilk somut adımı attı.

Bu mutlu günlerinde sevinçlerine ortak olmak için kendilerini yalnız bırakmayıp nişan törenine katılan tüm konuklara minnettar olduklarını dile getiren çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Haber Kıbrıs ailesi olarak ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

21/09/2019 10:38