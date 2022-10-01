Evliliği güçlendiren 6 ipucu

Evlilikler yaşanan uyumsuzluk ve anlaşmazlık sebebiyle sona erebilir. İnsanlar evliliklerde gösterdikleri bazı davranışların ne kadar yanlış olduğunu her şey bittiğinde anlar. Evlilik sonrasında bazı kişiler derin bir pişmanlık hissi duyabilir. Peki, evliliği güçlü tutmak ne yapmak gerekir?

Kimse boşanmak için evlenmez. Evliliklerde ortaya çıkan bazı sorunlar sebebiyle çiftler ayrılmayı tercih edebilir. Ancak ayrılık kararı almadan önce evliliği güçlendirecek bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz.

1-EŞİNİZLE ZAMAN GEÇİRİN

İş yerinde ve arkadaşlarınızla ne kadar meşgul olursanız olun, eşinize zaman ayırmanız önemlidir. Onlara mutlaka öncelik vererek keyifli vakit geçirmeniz gerekir.

İlişkinize zaman ayırmanız ve onlara umursadığınızı göstermeniz önemlidir. Bu aranızdaki bağı güçlendirir. Her gün farklı şeyler hakkında konuşun ve eşinize onun sizin için çok önemli olduğunu söyleyin.

2-ONU SEVDİĞİNİZİ SÖYLEYİN

Yukarıdaki noktayla bağlantılı olarak, onları sık sık sevdiğinizi söyleyin ve eşiniz hakkında ne hissettiğinizi bildiklerini varsaymayın.

Sözleriniz eylemleriniz kadar önemlidir. Siz söylemedikçe onların anlayacağını düşünmeyin. Bu sebeple "seni seviyorum" cümlesini ağzınızdan düşürmeyin.

3-SABIRLI OLUN

Partneriniz ve ikinizin de sabırlı olması gerekiyor. Partnerinize karşı saygılı olun ve bunu asla kaybetmeyin.

Öfkeniz, içinizdeki en kötüyü ortaya çıkarabilir ve sonradan pişman olacağınız şeyler söyleyebilirsiniz. Ona öyle demek istemediğini söylesen bile farkında olmadan zarar verebilirsiniz. Aranızdaki sorunları sabırla onarmayı deneyin.

4-BİRLİKTE DIŞARI ÇIKIN

Ne kadar süredir birlikte olursanız olun, arada sırada küçük randevular önemlidir. Flört bir öncelik olmalıdır. Onu hafife alamazsınız. Birbirinize zaman ayırın, neden birlikte olduğunuzu hatırlayın.

5-İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN

Partnerinizi yarım dinlemek, evliliğiniz için yavaş bir zehirden başka bir şey değildir. O anda orada olun ve onları dinleyin.

Partnerinizin söylediklerine cevap verin ve konuşun. Partneriniz konuşurken geçmişe kafa yormak ve başka şeyler düşünmek yerine şimdiye odaklanın.

6-BİREYSEL HAYATI ÖNEMSEYİN

Partnerinize yer açmak çok önemlidir. Şartları zorlamak yerine uçması için kanat verin. Onları cesaretlendirin, canları istediğinde arkadaşlarıyla dışarı çıkmalarını isteyin.

Partnerinize sizsiz bir hayatın da önemli olduğunu söyleyin. Bu onun kendi alanı olmalı. Bu, insanların kendilerini beslemelerine yardımcı olur ve onlara güven verir.

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01/10/2022 23:08